Украинцам стоит готовиться к подорожанию алкоголя - экономист

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Из-за реформы Президента по либерализации спиртовой отрасли (демонополизация ГП "Укрспирт", которая предусмотрена законопроектом №2300 - ред.) есть риски еще большей тенизации алкогольного рынка и подорожания продукции. Такие предостережения в комментарии УНН озвучил экономист Виктор Борщевский.

По его словам, сама либерализация является потенциально хорошим намерением, которое должно стимулировать рынки, развивать конкуренцию. Однако, в украинских реалиях, а тем более, когда речь идет о сверхприбыльных спиртовом и алкогольном секторах, последствия реформы ОП могут иметь обратный эффект.

В частности, наибольшие предостережения вызывают намерения властей разрешить импорт спирта избранным предприятиям, говорит эксперт.

"Если позволяют импорт спирта отдельным игрокам, а не всем (как предусмотрено проектом ЗУ №2300), то не будет ли у нас на этом фоне еще большей тенизации и коррупции? Есть предположение, что позволят импорт только "своим", иначе зачем сужать круг так называемых уполномоченных импортеров.

Еще вопрос: а кто это все будет контролировать? Либерализация - окей, но она в этом мире опирается на демонополизацию - имеется в виду на усиление контроля за рынком со стороны АМКУ, контролирующих органов, защиты прав потребителей и других структур, которые следят, чтобы не было злоупотреблений.

Зная, что наша система предохранителей работает очень-очень слабо, плюс наши традиции, то, конечно, есть опасения, что могут позволить это делать только своим, чтобы можно было на этом что-то заработать. И это не будет цивилизованная конкуренция, под лозунгами оздоровления рынка перераспределения потоков от отрасли. А она - сверхприбыльная", - пояснил Борщевский.

При таком сценарии в Украине ощутимо подорожает алкогольная продукция, прогнозирует он.

"Когда мы позволяем этот импорт специальным уполномоченным компаниям, то есть риск еще большей тенизации рынка и наоборот, подорожания алкогольной продукции. Создадут узкое "горло", и на этом кто-то хорошо заработает", - добавил эксперт.

Как писал УНН, власть анонсировала распродажу государственных предприятий, среди которых "Укрзализныця", "Укрпочта" и "Укрспирт". Законопроект (№2300) о приватизации спиртового предприятия зарегистрировал в ВР Президент Владимир Зеленский.

Документ раскритиковали эксперты отрасли и экономисты. По их словам, инициатива лоббирует интересы водочных компаний-монополистов и "убивает" ГП "Укрспирт".

По данным издания Delo, к монополистам алкогольного рынка сегодня принадлежат компании "Баядера Групп" с долей рынка около 33%, Global Spirits - 26,5% и Nemiroff - 20,5%. Последние до сих пор публично не выразили свое отношение к так называемой "спиртовой" реформе Зеленского.