Украинцы в тюрьмах Греции: в МИД объяснили, как помогают осужденным морякам

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Договор о разрешении освобожденным досрочно вернуться в Украину - один из путей решения проблем украинских моряков, осужденных в Греции. МИД совместно с Минюстом подготовили такой договор, греческая сторона его принципиально согласовала, работаем над вопросом подписания. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Кирилич подчеркнул, что осуждение украинцев в Греции за перевозку нелегальных мигрантов - это следствие. А устранять необходимо причины - вовлечение их в совершение правонарушения по перевозке нелегальных мигрантов.

Несмотря на факт осуждения в Греции более ста украинцев за это правонарушение и широкую многолетнюю разъяснительную работу, задержания продолжаются. Греческий законодатель строгий, он квалифицирует такое правонарушение как тяжкое преступление, а следовательно, и применяет строгую санкцию, добавил он.

Также Кирилич рассказал о том, как дипломаты помогают осужденным в Греции украинским морякам.

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"Мы провели серию переговоров с Генеральным прокурором Греции, в Министерстве юстиции, прокурорами Пирея, с руководством тюрем, консул в 2019-м более 100 раз посещал осужденных в учреждениях содержания и во время судебных заседаний. Пути решения этой проблемы - это прекратить совершать правонарушения, а для осужденных - воспользоваться правом перевода для отбывания наказания в Украине (к слову, только 5 осужденных заявили такое желание), апелляционный пересмотр дела (двух украинцев оправдано и освобождено), а для этого адвокатам необходимо подготовить сильную доказательную базу, а также принять договор о разрешении освобожденным досрочно вернуться в Украину (около 30 человек освобождены)", - отметил он и добавил, что "МИД совместно с Минюстом подготовили такой договор, греческая сторона его принципиально согласовала, работаем над вопросом подписания".

Дипломат также отметил, что в ближайшее время планируют провести широкоформатные переговоры в Афинах с участием также и представителей правоохранительных органов Украины.

Как сообщал УНН, в Греции сняли обвинения с двух украинских моряков.