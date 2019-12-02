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В Верховной Раде снова планируют установить "бэушные" елки

В Верховной Раде снова планируют установить "бэушные" елки

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Для празднования новогодних праздников в Верховной Раде Украины планируют установить девять искусственных елок, которые были приобретены до 2018 года. Об этом в ответе на запрос сообщили УНН в информационном управлении ВР.

"В административном здании Верховной Рады Украины планируется установить девять искусственных елок, приобретенных до 2018 года", - говорится в ответе на запрос.

Также сообщается, что в 2018 году закупка новогодних украшений не проводилась, украшения административных зданий Верховной Рады Украины осуществлялись техническим персоналом.

Напомним, в 2018 году в стенах парламента также было установлено 9 искусственных елок, в частности в парламентском кафе, конференц-зале, кулуарах второго этажа, сессионном зале, зале протокольных мероприятий, кабинете и приемной председателя Верховной Рады Украины.

Как сообщалось, новогодние и рождественские праздники обойдутся Киеву в более чем 9 млн гривен.

Источник: УНН
Теги: ВР, Новый год, елка, праздник
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