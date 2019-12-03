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В Киеве за сутки произошло более 120 ДТП

В Киеве за сутки произошло более 120 ДТП

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Киеве за понедельник, 2 декабря, произошло более 120 ДТП. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

"В Киеве 2 декабря за день произошло 83 ДТП без пострадавших и 1 ДТП с пострадавшими. Также за ночь произошло 39 ДТП без пострадавших и 1 ДТП с пострадавшими", - сказали в пресс-службе.

Напомним, в Киеве за выходные произошло более 190 ДТП.

Как сообщалось, в Киеве в районе Бессарабской площади и площади Льва Толстого пьяный водитель на евробляхе Mazda устроил двойную ДТП и пытался скрыться с места происшествия.

Как сообщалось ранее, в Ясиноватском районе Донецкой области произошло ДТП с участием рейсового автобуса, в результате которого 5 человек обратились за медицинской помощью.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев, полиция
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