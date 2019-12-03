Регистрация | Вход |
USD: 23,97 -0,0633  EUR: 26,33 -0,1248 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 03 декабря 2019 12:32
Получить тестовый доступ
Рада голосует внесение изменений в закон о ГБР
Эксклюзивные новости УНН
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3690
Версия для печати

Заседание СНБО при участии Зеленского состоится завтра - Офис Президента

Заседание СНБО при участии Зеленского состоится завтра - Офис Президента

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины при участии Президента Владимира Зеленского перед встречей в "нормандском формате" состоится в среду, 4 декабря. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Офисе Президента Украины.

"Сегодня состоится рабочая встречи, а завтра - СНБО при участии Президента", - сообщили в ОПУ.

Отметим, ранее сегодня, 3 декабря, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о намерении Президента созвать заседание СНБО.

Напомним, "нормандская" встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Последний раз встреча в "нормандском формате" на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Нормандский формат, Нормандская четверка, Президент, Владимир Зеленский, Офис президента Украины

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.