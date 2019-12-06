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Прокуратура Крыма подала ходатайство об избрании меры пресечения Кучерявому

Прокуратура Крыма подала ходатайство об избрании меры пресечения Кучерявому

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Прокуратура Автономной Республики Крым подала в Херсонский городской суд ходатайство об избрании меры пресечения члену российской правящей политической партии "Единая Россия" Игорю Кучерявому. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Екатерина Диденко.

"Прокуратура направила ходатайство об избрании меры пресечения в Херсонский городской суд. Прокуратура будет настаивать на круглосуточном домашнем аресте, так как преступление средней тяжести", - сказала Диденко.

Напомним, задержанному на админчерте с Крымом члену российской правящей политической партии "Единая Россия" Игорю Кучерявому украинские правоохранители сообщили о подозрении.

Как сообщалось, на административной черте с временно оккупированной территории АР Крым контрразведчики Службы безопасности Украины задержали активного сторонника аннексии полуострова, члена российской правящей политической партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, задержание
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