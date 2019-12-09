Суд будет избирать меру пресечения "единороссу" Кучерявому 10 декабря

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Херсонский городской суд планирует рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения члену российской правящей политической партии "Единая Россия" Игорю Кучерявому 10 декабря. Об этом журналисту УНН сообщила спипкер прокуратуры АР Крым Екатерина Диденко.

"Рассмотрение меры пресечения состоится завтра, 10 декабря в 10:00", - сказала Диденко.

Как сообщалось ранее, прокуратура будет настаивать на круглосуточном домашнем аресте.

Напомним, прокуратура Крыма подала ходатайство об избрании меры пресечения Кучерявому.

Как сообщалось, задержанному на админчерте с Крымом члену российской правящей политической партии "Единая Россия" Игорю Кучерявому украинские правоохранители сообщили о подозрении.

Напомним, на административной черте со временно оккупированной территории АР Крым контрразведчики Службы безопасности Украины задержали активного сторонника аннексии полуострова, члена российской правящей политической партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого.