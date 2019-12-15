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Нардеп Фельдман заявил об угрозах в его адрес

Нардеп Фельдман заявил об угрозах в его адрес

Александр Фельдман

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Народный депута Александр Фельдман заявил об угрозах в его адрес. Об этом УНН рассказали в правоохранительных органах.

Как стало известно, Фельдман обратился в полицию с заявлением об угрозах в его адрес, которые поступили на его мобильный телефон в виде смс-сообщений.

Согласно заявлению нардепа угрозы поступили ему в связи с профессиональной деятельностью.

Напомним, Фельдман нардеп нескольких созывов ВР, сейчас входит в состав фракции "Оппозиционная платформа - За Жизнь". Был избран в 174 одномандатном избирательном округе (Харьков).

Как сообщал УНН, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что получает смс с угрозами.

Источник: УНН
Теги: угроза, нардепы
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