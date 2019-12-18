В ОБСЕ рассказали об обсуждении списков на обмен в рамках ТКГ

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Рабочая группа по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе постоянно ведёт переговоры относительно списков на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщил журналисту УНН координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе ТКГ Тони Фриш.

"Члены рабочей группы по гуманитарным вопросам в рамках Трехсторонней контактной группы постоянно ведут переговоры о списках в отношении возможного обмена удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом", - сказал Фриш.

Он подчеркнул, что "эти списки, будучи частью переговорного процесса, являются конфиденциальными".

Как сообщал УНН, сегодня, 18 декабря, пройдет первое заседание трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске после “нормандского саммита”, который прошел 9 декабря в Париже.

Участники ТКГ должны обсудить и воплотить в жизнь ряд конкретных договоренностей, которые были достигнуты на встрече лидеров “нормандской четверки”: вопрос обмена удерживаемыми лицами, прекращение огня и согласование трех новых участков разведения сил на линии соприкосновения сторон.