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Двусторонние переговоры Украины и РФ по газу продолжаются пять часов

Двусторонние переговоры Украины и РФ по газу продолжаются пять часов

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Двусторонние переговоры между украинской и российской делегациями в Берлине продолжаются уже пятый час подряд, передает УНН со ссылкой на дипломатический источник.

Так, по информации источника, переговоры продолжаются, одновременно иногда происходит обсуждение вопросов с представителями Еврокомиссии.

Как сообщал УНН, Россия и Украина начали в Берлине раунд двусторонних консультаций начались около 14:00 по киевскому времени.

Ранее в Берлине состоялась встреча главы "Газпрома" Алексея Миллера, министра экономики ФРГ Петера Альтмаера и уполномоченного федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георга Графа Вальдерзее. Также к встрече присоединился министр энергетики РФ Александр Новак. По информации СМИ, к переговорам также присоединился глава австрийской OMV (один из партнеров "Газпрома" по проекту строительства "Северного потока - 2") Райнер Зеле.

Также, бывший заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович перед этим сообщил, что провел встречу с министром энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексеем Оржелем, написав: "В самом разгаре! Двусторонняя встреча с украинским министром энергетики Оржелем как часть сегодняшнего дня".

Как информировал ранее УНН, сегодня в Берлине должны состояться трехсторонние переговоры Украины, России и ЕС по газу.

Источник: УНН
Теги: газ, Россия, Украина, переговоры
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