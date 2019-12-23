Верховный суд оставил без движения жалобу МИД по восстановлению в должности генконсула Марущинца

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Верховный Суд оставил без движения кассационную жалобу Министерства иностранных дел Украины на решение суда апелляционной инстанции о восстановлении на дипломатической службе Василия Марущинца, известного из-за антисемитских заявлений. Об этом журналисту УНН сообщила представитель прессслужбы Верховного суда Галина Гаевская.

"Жалоба не соответствует требованиям статьи 330 (форма и содержание кассационной жалобы - ред.) Кодекса административного судопроизводства, а потому подлежит оставлению ее без движения. В соответствии с ч.4 ст. 330 к кассационной жалобе прилагается документ об уплате судебного сбора, однако (МИД - ред.) к конституционной жалобе документ об уплате судебного долга не добавил и об основаниях неуплаты судебного сбора не сообщил", - рассказала Гаевская.

По ее словам, МИД предоставлен десятидневный срок со дня вручения копии постановления для устранения недостатков кассационной жалобы.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины 17 декабря 2019 года подало кассационную жалобу в Верховный Суд из-за обновления на дипломатической службе Василия Марущинца, известного за антисемитские заявления и отсутствия надлежащей правовой аргументации в решении суда апелляционной инстанции.

Напомним, как было установлено Дисциплинарной комиссией МИД в мае 2018 года, консул Генконсульства Украины в Гамбурге Василий Марущинець неоднократно размещал в социальных сетях материалы, которые имели явные признаки антисемитизма, ксенофобии, разжигания межнациональной розни, шовинизма. В ходе дисциплинарного производства Марущинец письменно подтвердил, что является автором этих позорных публикаций.