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В штабе ООС пока нет информации по подготовке обмена удерживаемыми лицами

В штабе ООС пока нет информации по подготовке обмена удерживаемыми лицами

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В штабе ООС сообщили, что сейчас уточняется информация по поводу обмена удерживаемыми лицами с ОРДЛО. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе штаба ООС.

"Сейчас никакая информация не подтверждается. Мы еще сами ничего не знаем. Все уточняется", - сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, что не могут сказать, готовится ли обмен. Советуют следить за информацией на сайте ООС и Офиса Президента.

Напомним, российские СМИ сообщили, что обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО состоится 29 декабря.

Ранее у Кучмы подтвердили договоренности по обмену удерживаемыми до конца года.

Источник: УНН
Теги: Украина, обмен, ООС
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