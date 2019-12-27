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Нардеп Куницкий обратился в полицию из-за угроз

Нардеп Куницкий обратился в полицию из-за угроз

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Народный депутат Украины Александр Куницкий обратился в полицию из-за угроз в его адрес. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

На днях нардеп обратился в полицию Харькова с заявлением об угрозах, поступивших ему через социальные сети. Куницкий связывает их со своей политической деятельностью.

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По факту его обращения начато досудебное расследование по ст. 346 УК Украины (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

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Напомним, Александр Куницкий является членом фракции "Слуга народа" и входит в комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, полиция, угроза, нардепы
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