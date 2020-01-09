Стало известно, какую зарплату получил министр Дубилет за три месяца работы в Кабмине

КИЕВ. 9 января. УНН. С сентября по ноябрь 2019 года Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет получил более 90 тысяч гривен заработной платы. Об этом сообщили УНН в Секретариате Кабмина в ответ на запрос.

Так, начисленная заработная плата Дмитрия Дубилет с 30 августа по 30 сентября составляла 48 000,00 грн, в которую входит должностной оклад (16 000,00 грн), надбавка за интенсивность труда (16 000,00 грн), премия (16 000, 00). Так, за вычетом налога с доходов физических лиц (8 640,00 грн) и военного сбора (720,00 грн), Дубилет за сентябрь получил 38 640,00 грн.

В октябре министру Кабмина насчитали зарплату в размере 48 000,00 грн, в которую входит должностной оклад (16 000,00 грн), надбавка за интенсивность труда (16 000,00 грн) и премия (16 000,00). Так, за вычетом налога с доходов физических лиц (8 640,00 грн) и военного сбора (720,00 грн), Дубилет за октябрь получил 38 640,00 гривен заработной платы.

За ноябрь начисленная зарплата Дмитрия Дубилет составила 16 000,00 грн, в которую входит должностной оклад (16 000,00 грн). С вычетом налога с доходов физических лиц (2 880,00 грн) и военного сбора (240,00 грн), Дубилет за ноябрь получил 12 880,00 грн.

Так, за три месяца работы министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет фактически получил 90 160,00 грн заработной платы.

Напомним, 29 августа Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров. Дмитрий Дубилет был назначен министром Кабинета минист Украины.

По информации Дмитрия Дубилета, зарплату сотрудникам органов власти решением правительства переводят в безналичную форму.