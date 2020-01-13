Стало известно, сколько заработал Оржель в должности министра энергетики

КИЕВ. 13 января. УНН. Должностной оклад Алексея Оржеля в должности министра энергетики и защиты окружающей среды в октябре и ноябре 2019 года составил по 16 тысяч гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ответ на запрос, предоставленный пресс-службой Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

В сентябре должностной оклад министра составил 14 476,19 грн. Суммарно за три месяца прошлого года должностной оклад Оржеля составил 47 476,19 грн.

Кроме того, ему было начислено надбавку за выслугу лет на общую сумму 11 154,29 грн. С октября также министр начал получать надбавку за работу с документами, содержащими секретные сведения, и за это ему было начислено 8 838,10 грн.

Также 16 тыс. в течение октября-ноября Оржелю насчитали как надбавку за интенсивность труда, а еще чуть больше 500 гривен отпускных, и 180 грн индексации заработной платы.

В общем в течение сентября-ноября 2019 Оржелю было начислено 83 191,68 грн заработной платы. В ответе не указано, сколько министр получил на руки после всех отчислений.

Напомним, ранее сообщалось, что министру Оржелю за первый месяц работы насчитали 18,5 тыс. грн зарплаты.