За прошлый год ВР с экскурсией посетили почти 35 тысяч человек

КИЕВ. 14 января. УНН. По 2019 в парламенте состоялись более 1200 экскурсий, которые посетили почти 35 тысяч человек. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Аппарате Верховой Рады Украины в ответ на запрос.

"За 2019 год в парламенте Украины было проведено 1234 открытых посетительских мероприятий (экскурсии) для почти 35 000 посетителей. В среднем за месяц проводится 103 экскурсии. С целью экскурсионных мероприятий чаще всего парламент Украины посещают школьники, студенты и представители общественных, политических и территориальных объединений", - сообщили в ВРУ.

По информации Аппарата ВР, в-экскурсия включает в себя ознакомление с выставкой "Архитектура Верховной Рады Украины", посещение почетных порталов с государственными реликвиями (Флаг Независимости Украины, издание Конституции Украины), кулуаров II и III этажей и гостевой ложи Залы пленарных заседаний.

Напомним, Первая леди Украины Елена Зеленская во время визита в Соединенные Штаты Америки инициировала проект по созданию украиноязычных аудиогидов в крупнейших музеях мира.



