Утреннее совещание у Разумкова: стало известно, что обсуждали главы фракций

КИЕВ. 14 января. УНН. Во время совещания в кабинете председателя ВРУ Дмитрия Разумкова, которое проходила во время перерыва в утреннем заседании парламента, главы фракций обсуждали нарушение подписанного ими меморандума о рынке земли. Об этом корреспонденту УНН сообщила народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

"Я думаю, обсуждали все же более организационные вопросы. По меморандуму, который был подписан между всеми фракциями накануне Нового года. А сейчас, как я услышала от руководства других фракций, он был нарушен. Следовательно, это был тот вопрос, который обсуждали. Но, конечно, он касался рынка земли", - сказала Верещук, отвечая на вопрос, что обсуждали главы фракций на совещании у Разумкова.

Добавим, сегодня около 10:40 в Раде был объявлен перерыв для совещания глав фракций в кабинете Разумкова. Рада возобновила работу только через 2 часа.

Напомним, как сообщал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, в Верховной Раде Украины подписали меморандум о рынке земли.



