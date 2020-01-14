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Верещук рассказала, что обсудят на завтрашнем заседании фракции "Слуга народа"

Верещук рассказала, что обсудят на завтрашнем заседании фракции "Слуга народа"

Ирина Верещук

КИЕВ. 14 января. УНН. Завтра, 15 января, состоится заседание фракции "Слуга народа", на котором будут обсуждать заоблачные премиальные работников Кабмина, рынок земли и игорный бизнес. Об этом корреспонденту УНН сообщила народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

"Заседание фракции состоится завтра на 19:00. Прежде всего это будут вопросы, вы знаете, касательно заоблачных премиальных, которые выплатили себе заместители министров, министры и остальные так сказать "руководители страны", Нафтогаз в том числе. Затем мы будем рассматривать вопрос игорного бизнеса, если я правильно понимаю, а также земельный вопрос. Это те вопросы, которые выносят на этой неделе и, надеюсь, в следующей на повестку дня", - сообщила Верещук.

По ее словам, на заседание фракции приглашаются представители Кабмина и руководство государственных предприятий.

"Мы приглашаем министров и хотим услышать их позицию относительно начислений, касательно мотивации. Ибо если мы понимаем, там есть какая-то мотивация, почему они так решили сделать. Хотим также чтобы присутствовали руководители Укрпочты, Укрзализныци, Укроборонпрома, те подержанные предприятия,  которые показывают, что ущерб и насчитывают себе, опять же, премиальные и зарплату выше, чем всякое адекватное понимание этой зарплаты", - отметила Верещук.

Напомним, глава ВРУ Дмитрий Разумков предложил, чтобы в пятницу, 17 января, в час вопросов к правительству, министры отчитались о своих премиях.

Источник: УНН
Теги: фракции, премии, заседание, Слуга народа
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