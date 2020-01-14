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Верещук не исключает, что законопроект о рынке земли рассмотрят в Раде на этой неделе

Верещук не исключает, что законопроект о рынке земли рассмотрят в Раде на этой неделе

Ирина Верещук

КИЕВ. 14 января. УНН. Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук отметила, что законопроект о рынке земли живо обсуждают и поэтому на этой неделе его могут внести в повестку дня. Об этом она сообщила в комментарии корреспонденту УНН.

Отвечая на вопрос когда планируют внести на рассмотрение в Раду законопроект о рынке земли, Верещук ответила: "Пока еще не говорили, но смотрю, что живо обсуждают различные варианты развития событий, поэтому думаю, что на этой неделе могли бы внести".

Также нардеп считает, что на следующей неделе стоит выделить дополнительные дни для пленарных заседаний.

Напомним, глава партии "Слуга народа", первый заместитель главы фракции Александр Корниенко заявил, что в Верховной Раде Украины следующую пятницу, 24 января, планируют сделать пленарным днем.

Источник: УНН
Теги: земля, рынок, парламент, ВРУ, Слуга народа
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