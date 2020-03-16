"Слуги народа" собираются обсудить работу ВР в условиях карантина

КИЕВ. 16 марта. УНН. Фракция "Слуга народа" собирается на сегодняшнее заседание для рассмотрения вопроса работы ВР в условиях эпидемии. Об этом УНН сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Отвечая на вопрос по какому поводу будет происходить заседание фракции, Кравчук ответила: "По поводу работы Верховной Рады Украины в условиях эпидемии и повестки дня".

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Как сообщал УНН ранее, сегодня самая большая фракция парламента "Слуга народа" соберется на внеочередное заседание.