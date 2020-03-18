Судьбой Музея монументальной пропаганды тоталитарного режима в Каховке займется рабочая группа

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Херсонской области, в городе Каховка, создали рабочую группу, которая будет решать вопрос о памятнике "Легендарная тачанка", а также, будет ли под него создаваться Музей монументальной пропаганды тоталитарного режима. Об этом корреспонденту УНН рассказала начальник отдела организационно-кадровой работы, информационной политики и взаимодействия с общественностью местного горсовета Татьяна Мигас.

"У нас будет работать рабочая группа, и по результатам ее работы будет принято какое-то решение. Сейчас нельзя сказать, будет музей или не будет, или это будет парк или еще какое-то решение. Группа выработает общее решение", - рассказала Мигас.

Так, она отметила, что председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович приезжал в Каховку на круглый стол. Во время заседания решался вопрос местных памятников, таких как "Легендарная тачанка" и "Девушка в шинели". О планах перевезти в Каховку столичный памятник Николаю Щорсу, о которых ранее заявил Дробович, каховской общине неизвестно.

"У нас был круглый стол по памятнику "Тачанке" и "Девушка в шинели", по другим памятникам - это не тема круглого стола", - отметила начальник отдела.

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Однако она подчеркнула, что Дробович мог обсуждать вопрос "переезда" памятника Щорсу из Киева в Каховку с городским головой. "И вообще, как мы можем ответить на вопрос о договоренности, если он общался, возможно, с городским головой", - сообщила Мигас.

Пока неизвестно, как долго будет работать рабочая группа, однако в Каховке пообещали не затягивать с этим вопросом.

Как ранее сообщал УНН, в Институте нацпамяти напомнили, что "Легендарная Тачанка" и "Девушка в шинели" в Каховке подпадают под декоммунизацию.



