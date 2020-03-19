Регистрация | Вход |
USD: 27,27 0,2119  EUR: 29,79 0,0665 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 19 марта 2020 14:11
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
На Буковине сегодня ожидают результата повторного теста на коронавирус первого инфицированного
На Буковине сегодня ожидают результата повторного теста на коронавирус первого инфицированного
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5280
Версия для печати

Коллеги Шахова по комитету ВР не имеют симптомов коронавируса - нардеп

Коллеги Шахова по комитету ВР не имеют симптомов коронавируса - нардеп

КИЕВ. 19 марта. УНН. Члены парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования, которые посетили заседание комитета с народным депутатом Сергеем Шаховым, у которого обнаружили коронавирус, не имеют симптомов заболевания. Об этом УНН сообщил другой член комитета, депутат Игорь Кривошеев.

"Я не знаю, насколько все члены комитета делали тест (на коронавирус - ред.) или нет. На самом деле, рекомендация от врачей является следующей: делать тест рекомендуется, только если уже есть реальные симптомы. Поскольку у членов комитета симптомов ни у кого нет, то, наверное, это было более на добровольных началах. Я тест решил все же пройти, соответственно сегодня обещают результаты", - сообщил нардеп.

Напомним, уже установлены 50 человек, контактировавших с народным депутатом Сергеем Шаховым, у которого подтвердили заражение коронавирусом

Источник: УНН
Теги: ВР, Коронавирус, нардепы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.