Коллеги Шахова по комитету ВР не имеют симптомов коронавируса - нардеп

КИЕВ. 19 марта. УНН. Члены парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования, которые посетили заседание комитета с народным депутатом Сергеем Шаховым, у которого обнаружили коронавирус, не имеют симптомов заболевания. Об этом УНН сообщил другой член комитета, депутат Игорь Кривошеев.

"Я не знаю, насколько все члены комитета делали тест (на коронавирус - ред.) или нет. На самом деле, рекомендация от врачей является следующей: делать тест рекомендуется, только если уже есть реальные симптомы. Поскольку у членов комитета симптомов ни у кого нет, то, наверное, это было более на добровольных началах. Я тест решил все же пройти, соответственно сегодня обещают результаты", - сообщил нардеп.

Напомним, уже установлены 50 человек, контактировавших с народным депутатом Сергеем Шаховым, у которого подтвердили заражение коронавирусом