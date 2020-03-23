Емец работает в должности министра здравоохранения в обычном режиме

КИЕВ. 23 марте. УНН. Министр здравоохранения Илья Емец не идет в отставку с занимаемой должности. Об этом УНН сообщил информированный источник.





Сейчас министр находится на работе, проводит совещания, участвовал в заседании Кабмина, которое состоялось сегодня и работает в обычном режиме.

Напомним, об отставке Емца сообщили народные депутаты. Позже УНН подтвердил информацию информированный источник в Офисе Президента. Вероятно, Емец встретился с Президентом.

В то же время, источники в Министерстве здравоохранения сообщали, что причиной написанного заявления Емцем стал конфликт с одним из его заместителей, а также информация о том, что бывшая исполняющий обязанности здравоохранения Ульяна Супрун уже неделю негласно ежедневно присутствует в министерстве и пытается влиять на работу ведомства.

К слову, именно Ульяна Супрун была инициатором ликвидации санитарной эпидемиологической станциии (СЭС) в Украине, в результате чего Кабинет министров Украины ликвидировал структуру 22 мая 2017 года своим указом, а Ульяна Супрун выступала против возобновления работы СЭС позже.

Напомним, Илью Емца назначили на пост министра здравоохранения в начале марта.