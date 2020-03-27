Фракция "Слуга народа" сегодня вечером соберется на заседание: что рассмотрят

КИЕВ. 27 марта. УНН. Сегодня вечером, после 18:00, состоится заседание парламентской фракции "Слуга народа". Об этом УНН стало известно от информированного собеседника.

Так, сегодня после 18:00 состоится заседание фракции "Слуга народа". На заседании планируется рассмотреть вопросы, которые вынесут на внеочередное заседание Верховной Рады Украины.

Напомним, как сообщил председатель ВРУ Дмитрий Разумков, внеочередное заседание Верховной Рады состоится тогда, когда будут подготовлены все законопроекты, которые нужно принять в связи с ситуацией с COVID-19.

Перед внеочередным заседанием Верховной Рады Украины Президент Владимир Зеленский встретился с руководителями парламентских фракций "Слуга народа", "Батькивщина", "Оппозиционная платформа - За життя", "Голос" и "Европейская Солидарность", а также депутатских групп "За будущее" и "Доверие". Глава государства подчеркнул лидерам фракций и групп важность обеспечения присутствия всех депутатов на внеочередном заседании.