Нардеп Скороход, у которой обнаружили коронавирус, находилась на самоизоляции

КИЕВ. 28 марта. УНН. Внефракционный народный депутат Анна Скороход несколько дней находилась на самоизоляции, прежде чем у нее было подтверждено коронавирус. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

Нардеп находилась на самоизоляции с 25 марта по месту жительства в Броварах.

Сегодня, 28 марта, у нее было подтверждено коронавирусную инфекцию.

Напомним, ранее о коронавирусе у Скороход сообщил ее коллега Алексей Гончаренко.