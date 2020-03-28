Без внутреннего протокола лечения больных с коронавирусом нас ждут печальные времена, - Голубовская

КИЕВ. 28 марта. УНН. В Украине пока нет документа утвердженого на государственном уровне, который бы разрешил врачам назначать пациентам с коронавирусом препараты для их лечения. И такая ситуация чревата очень печальными последствиями. Об этом в своем видео-обращении заявила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения короновируса Ольга Голубовская, передает УНН.

По ее словам, вопрос утверждения внутригосударственных протоколов Минздрава по лечению пациентов с коронавирусом подымался уже несколько раз. Однако, он до сих пор остается не решенным.

«Хочу сказать, что это - только начало, и все прекрасно понимают, что «девятый вал» у нас впереди. Поэтому, я хочу обратить внимание на очень важную и не решенную на сегодня проблему. К сожалению, у нас нет документа на уровне государства, который разрешил бы использовать те препараты, которые не имеют четкой доказательной базы, и они не могут ее иметь по понятным причинам, и мы не можем эти препараты использовать в клинике. Я хочу сказать, если этот вопрос не решиться в ближайшее время – то нас с вами ждут не только тяжелые времена, но и печальные времена», - говорит Голубовская.

Она подчеркнула, что количество пациентов стремительно увеличивается, и наличие протоколов Минздарва, на основе успешной мировой практики, поможет уменьшить количество критических больных.

«Я очень надеюсь на понимание наших государственных институций. Я прекрасно понимаю, что возникает каждый час и день новая проблема, в том числе, логистическая. Но когда пошел вал пациентов – нам нужен документ, где мы должны назначать те методы лечения, которые есть в мире, где сейчас проходят эту проблему, или уже прошли эту проблему, и показали свою эффективность. Чтобы предотвратить тяжелые формы заболевания, критическое состояние пациентов и уменьшить количество тех больных, которым понадобится, в том числе и ИВЛ.

Очень надеюсь, что нам поможет кто-нибудь в стране решить этот вопрос, ибо уже в течение нескольких месяцев мне это сделать не удается. Хотя я знаю, что многие государственные институции возвращаются к этому вопросу. На каком этапе он сходит на нет – я разобраться, на сегодня, не могу», - подчеркнула Голубовская.

По словам инфекциониста, сейчас заканчивается первая неделя интенсивной работы медиков, которая сопровождающаяся огромным наплывом различных пациентов.

За это время украинские врачи собрали достаточно обширный анализ всех имеющихся у нас данных, и они, как подчеркнула Голубовская, имеют отличия от практик других стран.

«Они очень интересные. Действительно, мир не сталкивался с такой проблемой, не только в организационном плане, но и в клиническом плане. Очень много для нас совершенно необычного. И частично, вчера, я все это доложила на онлайн-конференции с докторами», - рассказала она.

Голубовская отметила, что сейчас весь медперсонал, Александровской больницы (г. Киев), в частности, работает не покладая рук. Некоторые из врачей даже не уходят домой.

Она также поблагодарила всех, за помощь, которую сегодня врачам оказывают многие украинцы.

«Мы все очень всем благодарны за неоценимую поддержку, помощь которую нам оказывают люди – простые, не простые люди, разные, помогают нам со средствами индивидуальной защиты, пытаются накормить и в целом как-то поднять наше настроение», - сказала она, и добавила, что верит в способность Украины справиться с вирусом.

Напомним, как сообщал УНН, в Украине нет локального протокола для лечения больных на коронавирус. Его появления ожидают больницы во всех регионах Украины.