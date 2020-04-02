В полиции прокомментировали "захват" офиса Госрезерва

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В полиции заявили, что никакого нападения на Государственное агентство резерва Украины не было. Несколько человек вызвали полицию из-за того, что двери были закрыты. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.

"Несколько человек подошли к помещению, представились представителями фонда. Но так как помещение на карантине, вызвали полицию, никого не задерживали", - сообщили в полиции.

Напомним, в Государственном агентстве резерва Украины заявили, что неизвестные "захватили" главный офис ведомства. Неизвестные сообщили, что они подготовили письмо к председателю Госрезерва и хотели узнать, как и кому были распределены медицинские маски.