Пандемия коронавируса: в ВСУ сообщили о ситуации с продовольствием

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Вооруженных силах Украины пока нет необходимости обращаться за помощью в обеспечении продуктов питания в облгосадминистрации. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в командовании сил логистики ВСУ.

"С целью недопущения срывов в организации питания личного состава Вооруженных Сил Украины, в связи со вспышкой в Украине эпидемии коронавируса и отказом отдельных субъектов хозяйствования от подписания договоров о поставках продуктов питания в воинские части, во исполнение решения Офиса Президента Украины по урегулированию ситуации, которая сложилась в то время, Вооруженными силами Украины было налажено взаимодействие с председателями областных государственных администраций по определению объемов и сроков поставки продовольствия (по необходи ости)", - сообщили в командовании.

Отмечается, что в настоящее время "потребности в проведении указанных мероприятий в Вооруженных силах Украины нет".

"Питание личного состава организовано в соответствии с условиями действующих договоров о закупке питания (поставка пищевых продуктов), заключенных Министерством обороны Украины с субъектами хозяйствования на 2020 год", - подчеркнули в ВСУ.

Стоит отметить, что несколько недель назад в сети распространился документ от имени "Заместителя Руководителя Офиса Президента", согласно которому с 25 марта "может сложиться критическая ситуация с обеспечением питания личного состава" в Вооруженных Силах Украины.

Глав ОГА, согласно документу, "просят" быть готовыми на безвозмездной основе предоставить питание для военных частей.

В Офисе Президента изложенную в документе информацию не опровергли.

"По информации, предоставленной Департаментом документального обеспечения Офиса Президента Украины, письмо от 18 марта 2020 № 46-01/153 за подписью заместителя Руководителя Офиса Президента Украины А. Коваленко зарегистрировано в базе исходной служебной корреспонденции Офиса Президента Украины", - сообщили в ОПУ в ответ на запрос УНН.

Напомним, на утро 14 апреля во Вооруженных силах Украины зафиксировано 19 подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.