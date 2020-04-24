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МИД прокомментировал информацию об отзыве посла Грузии на фоне возможного назначения Саакашвили

МИД прокомментировал информацию об отзыве посла Грузии на фоне возможного назначения Саакашвили

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Ни одного официального письма от грузинской стороны о возможном отзыве посла Грузии Министерство иностранных дел Украины не получало. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко в комментарии корреспонденту УНН, комментируя информацию об отзыве посла на фоне определенных политических назначений в Украине.

"Ни одного официального письма от грузинской стороны о возможном отзыве посла Грузии МИД не получал", - сказала Зеленко.

Она подчеркнула, что, как известно, для реализации подобных решений существует постоянная процедура.

"Мы рассматриваем Грузию как надежного друга и союзника и надеемся на дальнейшее развитие стратегического партнерства с грузинской стороной", - добавила пресс-секретарь МИД.

Отметим, накануне ряд СМИ сообщили, что Грузия отозвала посла в Украине на фоне возможного назначения Михеила Саакашвили вице-премьером.

Как сообщал УНН, на этой неделе бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что получил от Президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по вопросам реформ, добавив, что представит в Верховной Раде свои предложения относительно необходимых изменений как часть программы нынешнего правительства, и вместе с командой президента готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Грузия, Саакашвили
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