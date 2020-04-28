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Нардепы инициировали внеочередное заседание ВР в четверг: что рассмотрят

Нардепы инициировали внеочередное заседание ВР в четверг: что рассмотрят

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Народные депутаты Украины инициировали внеочередное заседание ВР в четверг, 30 апреля. Каждая фракция подавала свои предложения в повестку дня. Об этом УНН сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Внеочередное заседание ВР планируется на четверг, на 13:00. Заседание инициируют народные депутаты, там сейчас 20 пунктов повестки дня. Среди них - начало специальной процедуры рассмотрения банковского законопроекта. Предложения в повестку дня давали все фракции, есть законопроекты авторства депутатов из оппозиции", - отметила Кравчук.

Также она добавила, что в повестке дня много ратификаций различных международных соглашений, а также проекты постановлений о переходе нардепов из одного комитета ВР к другому, или вхождения в комитеты.

"Сегодня начинаем собирать подписи под повесткой дня и для созыва заседания. Думаю, к вечеру соберем. Кадровых вопросов пока в повестке дня нет. Могут быть еще вопросы либо законопроекты, которые инициирует Президент. Поэтому вероятно, может быть два внеочередных заседания подряд. По кандидатуре Саакашвили обсуждение еще продолжается", - сообщила Крачук.

Добавим, что для утверждения предложенной повестки дня нардепам надо собрать 150 голосов.

Напомним, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает того, что в четверг на внеочередном заседании Верховной Рады Украины рассмотрят вопрос назначения экс-президента Грузии, экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра.

Источник: УНН
Теги: ВРУ, заседание
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