В ОБСЕ назвали дату следующей встречи ТКГ

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Следующие заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе и ее рабочих групп запланированы на 13-14 мая. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе по связям со средствами массовой информации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"Следующая встреча ТКГ состоится 13/14 мая. Условия проведения встречи еще предстоит определить в зависимости от развития ситуации с COVID-19", - сообщили в ОБСЕ.

Напомним, предыдущая встреча в формате ТКГ состоялась 22 апреля. По ее итогам в ОБСЕ сообщили, что стороны обсуждали вопросы, связанные с "особым статусом" отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и имплементации "формулы Штайнмайера", подготовкой возможного следующего этапа обмена удерживаемыми по формуле "всех на всех", а также вопрос водоснабжения через линию соприкосновения на территорию оккупированного Донбасса.

В то же время в Офисе Президента заявили, что во время встречи было инициировано создание в рамках ТКГ рабочей группы с участием представителей пограничных и таможенных служб Украины и России для выработки механизма восстановления Украиной контроля над участком государственной границы.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба накануне выразил желание, чтобы ТКГ информировала об итогах заседаний глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки".