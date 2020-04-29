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Адвокаты будут просить ГБР допросить Януковича по видеосвязи

Адвокаты будут просить ГБР допросить Януковича по видеосвязи

Виктор Янукович

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Защита бывшего президента Виктора Януковича завтра от клиента вручит Государственному бюро расследований заявление о присоединении Януковича по видеоконференции ко всем следственным и процессуальным действиям по делу в отношении экс-начальника Генерального штаба ВСУ Владимира Заманы, которого подозревают в государственной измене. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

"Завтра защита в 10:00 посетит ГБР и вручит от имени клиента требование об обеспечении участия Виктора Януковича в данном процессе, о том, что Виктор Янукович готов предоставить все необходимые показания по этому поводу и готов сотрудничать со следствием по этому делу", - сказал Сердюк.

Также по его словам, Янукович готов предоставить информацию относительно аналогичного дела по факту умышленной сдачи Крыма.

"Мы заинтересованы в полном и всестороннем расследовании. Будет подано заявление в котором будем просить ГБР приобщить участие Януковича путем видеоконференции ко всем без исключения следственным и процессуальным действиям по данному делу", - отметил адвокат.

Напомним, Государственное бюро расследований на 30 апреля вызвало бывшего президента Виктора Януковича для проведения следственных действий в рамках уголовного производства № 62019000000000046.

Источник: УНН
Теги: Украина, Виктор Янукович, ГБР
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