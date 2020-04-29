Адвокаты будут просить ГБР допросить Януковича по видеосвязи

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Защита бывшего президента Виктора Януковича завтра от клиента вручит Государственному бюро расследований заявление о присоединении Януковича по видеоконференции ко всем следственным и процессуальным действиям по делу в отношении экс-начальника Генерального штаба ВСУ Владимира Заманы, которого подозревают в государственной измене. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

"Завтра защита в 10:00 посетит ГБР и вручит от имени клиента требование об обеспечении участия Виктора Януковича в данном процессе, о том, что Виктор Янукович готов предоставить все необходимые показания по этому поводу и готов сотрудничать со следствием по этому делу", - сказал Сердюк.

Также по его словам, Янукович готов предоставить информацию относительно аналогичного дела по факту умышленной сдачи Крыма.

"Мы заинтересованы в полном и всестороннем расследовании. Будет подано заявление в котором будем просить ГБР приобщить участие Януковича путем видеоконференции ко всем без исключения следственным и процессуальным действиям по данному делу", - отметил адвокат.

Напомним, Государственное бюро расследований на 30 апреля вызвало бывшего президента Виктора Януковича для проведения следственных действий в рамках уголовного производства № 62019000000000046.