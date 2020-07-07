Почетний консул Украины отреагировал на результаты парламентских выборов в Хорватии

КИЕВ. 7 июля. УНН. Результаты досрочных парламентских виборов в Хорватии, которые прошли в минувшее воскресенье, являются хорошим знаком для еще более интерсивного развития хорватско-украинских отношений. Такое мнение в комментарии УНН высказал почетний консул Украины в Хорватии Ивица Пирич.

Так, ранее в Хорватии подвели итоги досрочных парламентских выборов. В результате 10-х в истории выборов с явкой избирателей 46% победила правящая консервативная партия "Хорватский демократический союз" (ХДС). Она получила 66 мест в 151-местном парламенте Хорватии и, вероятно, сформирует новое коалиционное правительство.

Альянс, возглавляемый либеральной "Социал-демократической партией" (СДП), главной оппозиционной силой в стране, в новом созыве будет иметь 41 парламентария, в то время как правое движение во главе с певцом Мирославом Шкоро "Родина" получил 16 мест.

Глава СДП Давор Бернардич признал поражение и заявил о намерении уйти в отставку.

В свою очередь, лидер ХДС Андрей Пленкович, исполняющий обязанности премьер-министра, назвал результаты досрочного волеизъявления "отличным результатом и большим достижением".

"Победа - это не только успех, но и большие обязательства, которые возложил на нас выбор хорватских избирателей. Перед нами и обществом стоят большие задачи, которые нам предстоит воплотить в жизнь", - сказал он.

Свое мнение по итогам выборов в эксклюзивном комментарии УНН высказал почетный консул Украины в Хорватии Ивица Пирич.

"Победа партии, возглавляемой Андреем Пленковичем является хорошим знаком для еще более интерсивного развития хорватско-украинских отношений. Среди них - усиление отраслевой интеграции в областях цифрового рынка, таможенного сотрудничества, энергетики, туризма и обновления глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли в рамках украинского соглашения об ассоциации с ЕС", - заявил он.

Как сообщалось в УНН, ранее правящая партия премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича "Хорватское демократическое содружество" заявила, что удовлетворена предварительными результатами выборов в парламент страны, состоявшихся в воскресенье.