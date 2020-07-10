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Дробович: у ВР есть все шансы собрать голоса для переименования Кировоградской и Днепропетровской областей

Дробович: у ВР есть все шансы собрать голоса для переименования Кировоградской и Днепропетровской областей

КИЕВ. 10 июля. УНН. Директор Института национальной памяти Антон Дробович считает, что у Верховной Рады есть все шансы собрать голоса для переименования Кировоградской и Днепропетровской областей. Об этом он сказал в интервью УНН.

"Я думаю, что есть все шансы на это. Очень странно, когда в независимой стране 21-го века области названы в честь сомнительных советских деятелей", - сказал Антон Дробович, отвечая на вопрос о том, как он оценивает возможность того, что Верховная Рада сможет собрать голоса для поправок в Конституцию, чтобы переименовать Кировоградскую и Днепропетровскую области.

Он отметил, что уже все основные процедуры пройдены.

"Включая выводы Конституционного суда. Сейчас слово за Верховной Радой. И сейчас в Верховной Раде есть пять или шесть различных инициатив об изменениях в Конституцию. Связанные с референдумами, связанные с дополнительными органами консультативными при Верховной Раде. И, соответственно, вопрос о переименовании этих двух областей", - добавил Антон Дробович.

Напомним, в 2019 году комитет ВР рекомендовал одобрить переименование Кировоградской и Днепропетровской областей.

Источник: УНН
Теги: ВР, Днепр и Днепропетровская область, Кропивницкий и Кировоградщина
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