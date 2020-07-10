С начала года на проект "Стена" использовано около 100 млн гривен - ГПСУ

КИЕВ. 10 июля. УНН. С начала года, по состоянию на 1 июля, на проект "Стена" использовано 99 млн гривен, всего на 2020 год предусмотрено 400 млн гривен. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в пресс-службе Государственной пограничной службы.

"Государственным бюджетом на 2020 год для выполнения мероприятий по инженерно-техническому обустройству российско-украинской государственной границы по бюджетной программе КПКВ 1002120 "Мероприятия по инженерно-техническому обустройству границы" предусмотрено 400 млн грн, из которых на 1 июля 2020 использовано 99 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение 2020 года на участке российско-украинской государственной границы в соответствии с Планом мероприятий обустроено 12,16 километров инженерных заграждений, 5,45 километров противотранспортного рва с бруствером, 6,64 километров рокадных дорог и 5 переходов рокадных дороги из-за сложных или нестандартных участков местности.

Так, выполнение работ по инженерно-техническому обустройству границы осуществляется в соответствии с Планом мероприятий по инженерно-техническому обустройству российско-украинской государственной границы в пределах Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областей, украинско-молдавской государственной границы, территорий прилегающих к административной границе с временно оккупированной территорией Автономной республики Крым, утвержденным распоряжением Кабинета министров Украины 14 мая 2015 года № 439-р в соответствии с которым выполнение работ предусмотрено до 2021 года.

Как ранее сообщал УНН, Госпогранслужба направила в центральные органы исполнительной власти проект распоряжения Кабмина о внесении изменений в план мероприятий проекта "Стена, которым предусмотрено завершение строительства на границе с РФ в 2025 году. Общая стоимость проекта составит 4,1 млрд гривен.