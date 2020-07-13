Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,93 0,0000  EUR: 30,54 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Психолог рассказала, почему так много сексизма в современном мире и как с ним бороться
Психолог рассказала, почему так много сексизма в современном мире и как с ним бороться
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Политика
Вернуться к списку Архив
7800

В Раде еще на этой неделе планируют назначить нового главу НБУ - нардеп

В Раде еще на этой неделе планируют назначить нового главу НБУ - нардеп

КИЕВ. 13 июля. УНН. В Верховной Раде Украины во второй половине этой недели планируют решить вопрос с назначением главы Национального банка Украины. Об этом УНН рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Отвечая на вопрос, определялась лм фракция с кандидатом на должность главы НБУ, Кравчук ответила: "Пока кандидатуры нет. Насколько я знаю, в ближайшие дни завершится этот конкурсный отбор, и мы все-таки надеемся на этой неделе и этот вопрос кадровый решить, возможно, во второй половине недели".

Как сообщал УНН ранее, Президент Владимир Зеленский еще не внес в Верховную Раду кандидатуру на должность главы Национального банка Украины. Назначить нового главы НБУ депутаты должны до конца сессии 17 июля.

Источник: УНН
Теги: ВР, НБУ, Слуга народа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.