В Раде еще на этой неделе планируют назначить нового главу НБУ - нардеп

КИЕВ. 13 июля. УНН. В Верховной Раде Украины во второй половине этой недели планируют решить вопрос с назначением главы Национального банка Украины. Об этом УНН рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Отвечая на вопрос, определялась лм фракция с кандидатом на должность главы НБУ, Кравчук ответила: "Пока кандидатуры нет. Насколько я знаю, в ближайшие дни завершится этот конкурсный отбор, и мы все-таки надеемся на этой неделе и этот вопрос кадровый решить, возможно, во второй половине недели".

Как сообщал УНН ранее, Президент Владимир Зеленский еще не внес в Верховную Раду кандидатуру на должность главы Национального банка Украины. Назначить нового главы НБУ депутаты должны до конца сессии 17 июля.



