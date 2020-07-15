Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,14 0,0553  EUR: 30,87 0,1875 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Коронакризис: многие украинцы до сих пор хотят уехать из Китая
Коронакризис: многие украинцы до сих пор хотят уехать из Китая
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Политика
Вернуться к списку Архив
4620

Дробович дал советы, как правильно сносить советские памятники

Дробович дал советы, как правильно сносить советские памятники

КИЕВ. 15 июля. УНН. Директор Института национальной памяти Украины Антон Дробович рассказал, как правильно избавиться от советских памятников и что с ними потом делать. Свои советы он давал во время интервью УНН.

"Бывало, что памятник просто уничтожался, как произошло со свержением памятника Ленину в Киеве во время Революции достоинства. Так уж коммунистический идол "навяз на зубах" и олицетворял все то, с чем общество не хотело мириться, что его просто повалила и разбила разъяренная толпа. Здесь история связана с революционными событиями", - сказал Антон Дробович.

По его словам, есть несколько вариантов работы с памятниками. Их можно скрыть из публичного пространства, демонтировать и перенести в музей, парк или переосмыслить.

"То есть изменить то, что этот памятник говорит всем, кто его видит, предоставить дополнительные контексты прочтения. Например, мэр Новгород-Северска в Черниговской области предлагает мозаичные портреты Ленина и Сталина на местной водонапорной башне не сдирать, но зарешетить, как будто они сидят за решеткой. Таким образом достопримечательность больше не прославляет этих людей", - добавил Антон Дробович.

Он отметил, что крушить памятники кувалдами - не тот путь, которым следует идти.

"Я бы рекомендовал задокументировать вид памятника и местности вокруг и хранить эти записи, например, в краеведческом музее. Потому что это тоже история. Сто лет будет интересно, как выглядело то или иное место в коммунистическую эпоху и что построено там позже", - сказал Антон Дробович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, что произошло с демонтированными символами коммунизма в Киеве

По его словам, очень важно, чтобы постаменты после таких памятников не оставались пустыми.

"Это худшая реклама государству и процессу декоммунизации. Ведь речь идет о способности общества создавать что-то новое, производить новые смыслы для публичных пространств", - добавил Антон Дробович.

Он добавил, что в Одесской области сделали подводный музей, в котором есть памятники тоталитарного времени, а в Сумской области, в Спадщанском лесу, под открытым небом - "Парк советского периода".

"Я понимаю, что когда органы местного самоуправления годами игнорируют закон и запросы граждан, то ситуация становится взрывоопасной. Чтобы до такого не доводить, лучше в установленном порядке демонтировать определенные законом памятники", - сказал Антон Дробович.

Напомним, бронзовый памятник Ленину продали как "металлолом" за 500 тыс. гривен.

Источник: УНН
Теги: памятник, Украина, демонтаж
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.