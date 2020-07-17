Премьер Хорватии пригласил Зеленского в гости

КИЕВ. 17 июля. УНН. Во вторник, 14 июля, состоялся телефонный разговор между Президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Об этом в комментарии УНН сообщил почетный консул Украины в Хорватии Ивица Пирич.

По словам собеседника, общение прошло в очень дружественной тональности.

Премьер-министр Андрей Пленкович подтвердил, что Хорватия продолжит свое содействие Украине на ее европейском пути и что он хотел бы использовать имеющийся у его страны опыт, чтобы помочь в процессе достижения мира и мирной реинтеграции на юго-востоке Украины.

Также Пленкович призвал украинские компании еще активнее воспользоваться географическим положением Хорватии для выхода на рынки Европейского Союза. В частности, взаимного сотрудничества в области судостроения, энергетики и других секторах, вызывающих взаимный интерес. С другой стороны, он пообещал полную поддержку возглавляемого им правительства Хорватии в поддержке инвестиционных планов относительно Украины.

Зеленский, в свою очередь поблагодарил, за большую помощь Хорватии в продвижении украинских интеграционных намерений в ЕС, отметив, что есть все предпосылки для успешной реализации больших планов в экономической и культурно-социальной областях.

Председатель кабинета министров Хорватии пригласил Президента Украины посетить с официальным визитом Хорватию.

Как сообщал УНН, ранее Зеленский выразил благодарность премьер-министру Хорватии Андрею Пленковичу за понимание необходимости пересмотреть условия для украинских туристов, введенные в связи с COVID-19 и назвал страну "магнитом" для украинских туристов.