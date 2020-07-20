Дело MH17: Украина не исключает возможность присоединиться к иску Нидерландов против России

КИЕВ. 20 июля. УНН. Компетентные ведомства Украины проведут анализ иска Нидерландов в Европейский суд по провам человека против Российской Федерации в связи с катастрофой рейса MH17, для того чтобы понять, можно ли к нему присоединиться. Об этом в комментарии УНН сказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Мы ведем несколько процессов в различных международных инстанциях. Любое решение о возможном присоединении к иску другого государства в ЕСПЧ может быть принято после тщательного изучения текста иска. Министерство юстиции и МИД проведут такой анализ уже в ближайшее время", - сказал Енин.

Напомним, 10 июля правительство Нидерландов заявило о намерении подать иск против России в ЕСПЧ за ее роль в катастрофе рейса MH17 Малазийских авиалиний над Донбассом в 2014 году.

15 июля Европейский суд по правам человека сообщил, что официально зарегистрировал соответствующую жалобу.

Так, шесть лет назад - 17 июля 2014 года - на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17.

В 2018 году, 24 мая, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащей 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации.

В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Как сообщал УНН, процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбивании самолета рейса MH17.