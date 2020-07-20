На внедрение системы электронного документооборота в Раде уже потратили почти 19 млн грн

КИЕВ. 20 июля. УНН. Начиная с 2017 года, в Верховной Раде Украины потратили для внедрения системы электронного документооборота почти 19 млн грн, в частности, на интернет-портал электронного документооборота и автоматизированную систему "Электронный законопроект". Об этом УНН сообщили в Аппарате ВРУ в ответ на запрос.

"Автоматизированная система "Интернет-портал электронного документооборота ВРУ", автоматизированная система "Электронный законопроект" ВРУ работает в настоящей эксплуатации согласно с распоряжением руководителя Аппарата ВРУ от 6 февраля 2020 года", - сообщили в Аппарате ВРУ.

Так, согласно договору от 26 декабря 2017 года, осуществлено перечисление средств ООО научно-производственной фирме "ГРИС" за услуги по разработке модуля электронного взаимодействия субъектов права законодательной инициативы в сумме 2 990 000 грн.

В соответствии с договором от 26 декабря 2017 года, осуществлено перечисление средств ООО научно-производственной фирме "ГРИС" за услуги по разработке программного обеспечения управления ресурсами, библиотеками и веб-приложениями электронного документооборота в ВРУ в сумме 2 190 800 грн, отметили в Аппарате.

Также, согласно с договором от 26 декабря 2017 года, осуществлено перечисление средств ООО научно-производственной фирме "ГРИС" за услуги по разработке интернет-портала электронного документооборота ВРУ в сумме 2 990 000 грн.

В соответствии с договором от 20 октября 2018 года осуществлено перечисление средств ООО "Элеганс Украины" за услуги, связанные с программным обеспечением (разработка автоматизированной программы "Электронный законопроект") в сумме 10 490 000 грн.

Таким образом, в общем на систему электронного документооборота в ВРУ потратили 18 660 800 грн.

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"Работа ВРУ в течение третьей сессии проходила в особых условиях, вызванных распространением коронавирусной болезни, которые существенно отличались от обычной работы законодательного органа. В такой ситуации видится целесообразным продлить период опытной эксплуатации единой автоматизированной системы работы с документами с целью изучения ее полного функционала при работе ВРУ", - добавили в Аппарате ВР.

Как сообщал УНН, в Верховной Раде Украины закупили 528 планшетов для народных депутатов, стоимость одного составляет более 26 тысяч гривен.

Также напомним, что накануне нардепы поддержали законопроект об отсрочке е-документооборота в Раде.