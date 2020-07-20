На тех, кто игнорирует приказ Минздрава о ИФА-скрининге среди врачей, ожидают большие штрафные санкции - ЦОЗ

КИЕВ. 20 июля. УНН. В соответствии с приказом Минздрава, которым еще в мае были обновлены стандарты медицинской помощи при коронавирусной болезни COVID-19, обязательное ИФА-тестирование предусмотрено для врачей, которые работают с "ковидными" больными. Однако, данные из регионов свидетельствуют, что приказ министерства игнорируется на местах, а процент проверенных на коронавирус врачей является крайне низким. Такую ситуацию УНН прокомментировал и.о. генерального директора ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Игорь Кузин.

Во-первых, по его словам, ответственность за безопасность работников на рабочем месте несет работодатель. И поэтому, именно руководитель коммунальной некоммерческой организации - больницы - отвечает за безопасность врача.

"И, собственно, тех врачей, которые оказывают медицинскую помощь больным "ковидом": по сути, на них ложится ответственность за то, чтобы они организовали возможность тестирования или договорились о проведении ИФА-диагностики для того персонала, который обслуживает больных. От этого зависит и безопасность самих врачей, и соблюдение соответствующих законов о труде и безопасность труда", - пояснил Кузин.

Во-вторых, как отметил и.о. генерального директора ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины", вопросы финансирования "ковидного" ИФА-скрининга на местах должны решаться на уровне областных ОГА.

"Централизованного финансирования на закупку ИФА-тестов не было, то есть на областном уровне (за счет принятых решений на комиссиях) у них есть возможность перечислить частично средства или найти возможность для проведения ИФА-исследований на уровне области. Юридическая база и основание в целом для таких решений есть. Заставить, конечно, трудно. Но приказ Минздрава является основным документом, который говорит что надо делать и как", - пояснил он.

Кузин добавил, что игнорирование требований Минздрава, которые направлены на безопасность жизни и здоровья как медиков, так и пациентов - может завершиться довольно большими штрафными санкциями.

"Если будут зафиксированы случаи исключительно инфицирования медработников, то за счет госинспекции труда там будут штрафные санкции достаточно большие", - сказал он.

Напомним, на антитела к COVID-19 протестировали менее 10% медперсонала Киевской области.

В Луганской области только 4% медперсонала прошли соответствующее тестирование.

В Сумской области ситуация лучше. Там ИФА-скринингом охватили около 65% медперсонала. Всего с начала пандемии коронавируса в Украине заразились около 8 тыс. медиков.