Бабак рассказал, при каких условиях возможно дистанционное обучение школьников

КИЕВ. 23 июля. УНН. После введения в Украине нового адаптивного карантина, с 1 августа, районы будут разделены на четыре зоны - "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". В случае перехода района в "красную" зону школьники будут переведены на дистанционное обучение. Об этом УНН рассказал председатель комитета ВР по вопросам образования и науки Сергей Бабак.

"Мы планируем, что 1 сентября все дети пойдут в школу. Мы очень этого хотим. Сейчас, с 1 августа, будет введен новый вариант адаптивного карантина. Страна будет разделена не только по областям, а и по районам. И в каждом районе будут четыре цвета - зеленый, желтый, оранжевый, красный, в зависимости от интенсивности заболеваемости", - сказал Бабак.

По его словам, каждый район будет менять свой цвет в зависимости от эпидемической ситуации.

"И когда перейдет район в красный цвет, тогда будет жесткий карантин, тогда будут закрыты школы, все учебные заведения, транспорт и так далее. В принципе, если все другие цвета, зеленый, желтый и оранжевый - это дети идут в школу", - добавил Бабак.

Также он отметил, что сейчас ждут, чтобы в Минздраве установили количественные показатели инцидентности, по которым районы будут менять свой цвет.

"Если будет в красной зоне, то конечно в этом районе будут переводится на дистанционное обучение", - сказал Бабак.

Кроме того, он добавил, что программами дистанционного обучения занимается МОН.

Как сообщал УНН ранее, правительство продлило до 31 августа адаптивный карантин с изменениями - теперь регионы Украины будут делиться на "зоны" в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.