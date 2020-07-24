Луганская ОГА об отсутствии ИФА-скрининга медиков: "нет денег и аппаратов"

КИЕВ. 24 июля. УНН. Согласно информации департамента здравоохранения ОГА, ИФА-тестированием на COVID-19 за время пандемии удалось охватить лишь 4% врачей. Почему в области не выполняется приказ Минздрава и почему врачам приходится оставаться без ИФА-тестирования, в комментарии УНН объяснял глава департамента здравоохранения Луганской ОГА Валентин Шкорубский.

"Потому что аппараты для ИФА не во всех больницах есть. А там, где они есть, стоит вопрос обеспечения материалами. А с учетом нашей реформы охраны здоровья, она не предусматривает такие расходы на ИФА-тестирование во время пандемии коронавируса. Поэтому всё зависит от возможности местных бюджетов", - сказал он, отвечая на вопрос о низком проценте обследованных медиков методом ИФА-тестирования.

По словам Шкорубского, тестирование необходимо 8-9 тыс. медикам Луганской области.

"На сегодня, с учетом как мы финансируемся, денег у нас не хватает. Всё зависит от местных бюджетов, если они выделяют на расходные материалы для работы на этом аппарате, они эту работу выполняют. На сегодняшний день у нас 7 аппаратов, но работающих всего 3 на область", - сказал он, уточнив, что ПЦР-тестирования в области врачам всё же проводят регулярно.

Но такой анализ, согласно протоколу Минздрава, назначается только тогда, когда пациент уже вероятно заболел, имеет симптомы либо клинический диагноз.

Отметим, по словам ведущего эпидемиолога Михаила Фаворова, если Украина не начнет регулярное ИФА-тестирование медиков, то снова будут умирать врачи.

Напомним, еще 21 мая Минздрав обновил стандарты медицинской помощи при COVID-19, предусмотрев обязательное ИФА-тестирование, в частности, для врачей с целью их защиты. Отдельной категорией граждан, подлежащих ИФА-скринингу, приказом Минздрава определено работников Национальной полиции, Национальной гвардии и Госпогранслужбы.

В ЦОЗ Минздрава уже заявили, что на тех, кто игнорирует приказ Минздрава о ИФА-скрининге, будут ждать большие штрафные санкции.

Также напомним, на антитела к COVID-19 протестировали менее 10% медперсонала Киевской области.