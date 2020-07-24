В ГУД рассказали, сколько потратили на мероприятия с участием Зеленского с начала года

КИЕВ. 24 июля. УНН. С начала этого года на обеспечение мероприятий с участием Президента Украины Владимира Зеленского и дипломатических представителей иностранных государств было потрачено более 2 млн грн. Об этом сообщили в отделе контроля исполнительской дисциплины и доступа к публичной информации Государственного управления делами в ответ на информационный запрос УНН.

"Информируем, что кассовые расходы Государственного управления делами, в том числе на обеспечение мероприятий с участием Президента Украины и дипломатических представителей иностранных государств, осуществляются по бюджетной программе "Обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Президента Украины и Офиса Президента Украины (КПКВК 0301010) по направлению использования бюджетных средств "Организационное, материально-техническое и иное обеспечение проведения официальных мероприятий с участием Президента Украины".

С начала 2020 года, по состоянию на 20 июля, по вышесказанному направлению бюджетной программы кассовые расходы Государственного управления делами составили 2 388,8 тыс. гривен", - говорится в ответе на запрос.

Также сообщается, что в 2019 году кассовые расходы ГУД на обеспечение мероприятий с участием Президента Украины Владимира Зеленского и дипломатических представителей иностранных государств составили 6 621,8 тыс. грн.

Напомним, на проведение пресс-конференции к годовщине президентства Владимира Зеленского было потрачено более 300 тысяч гривен.