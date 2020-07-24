В Одесском горсовете прокомментировали поднятие танкера Delfi: работают эксперты

КИЕВ. 24 июля. УНН. Танкер Delfi, который прошлой осенью потерпел крушение на одесском побережье, планируют поднять: сейчас там работают эксперты. Об этом УНН рассказала директор департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяна Маркова.

Отвечая на вопрос, предупреждал ли Зеленский о своем недавнем визите в Одессу, Маркова ответила: "Нет, он не предупреждал. И он приезжал не с проверками, а посмотреть... открыть что-то в регионе. И увидеть, что делается с этим Delfi. Потому что "селфи с Delfi" - это уже "тренд" в этом сезоне в Одессе, это уже такая юмористическая ситуация. Одесситы всегда смеются над какими-то таковыми не очень приятными ситуациями.... Но это на самом деле очень неприятная история. Там задерживают загрязнение, если оно может произойти. И уже сегодня вновь есть такая идея, что он будет поднят и там работают эксперты. Посмотрим, что из этого будет".

Как сообщалось в УНН ранее, танкер Delfi, который прошлой осенью потерпел крушение на одесском побережье, сегодня, 24 июля, снова попытаются поднять с пляжа в Одессе.