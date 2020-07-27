Водохранилища во временно оккупированном Крыму почти пусты - Кульбида

КИЕВ. 27 июля. УНН. Из-за дефицита осадков водохранилища во временно оккупированном Крыму сильно обезводились и сейчас почти пустые. Об этом в интервью УНН рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

"Ситуация с осадками в Крыму очень сложная. Наблюдается дефицит осадков, почти 40% по отношению к норме, а норма очень маленькая, и она не обеспечивает.

Украинский воды в Крыму нет, водохранилища сильно обезводились, они почти пустые. Я бы хотел сказать, что той воды, которая есть в Крыму, в большинстве районов Крыма, вполне достаточно для обеспечения потребностей населения. Наиболее сложные регионы - это предгорные, начиная от Керчи и до Ялты. Там действительно сейчас практически пустыня, если раньше там выращивалось очень много различных культур, то сейчас ничего не выращивается", - отметил Кульбида.

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Так, отвечая на вопрос, есть ли влияние и зависимость микроклимата в отдельных районах Крыма от поставок воды из материковой Украины, Кульбида отметил: "Конечно, это зависимость просто огромная".

"Не зря различные политики, представляющие различные политические силы сейчас все чаще говорят о возобновлении подачи воды в Крым. Это говорит о том, что микроклимат, который создался в Крыму, а со временем можно будет говорить и о климате, как длительном периоде этого микроклимата, то конечно влияние чрезвычайно существенное, но здесь синоптики ничем помочь не могут", - добавил директор Укргидрометцентра.

Напомним, состояние Белогорского водохранилища в аннексированном РФ Крыму в июле значительно ухудшилось. Вслед за высыханием верхового водоема в мае этого года, сейчас полностью пересохла и средннч часть водохранилища, от которого осталась лишь малая часть, примыкающая к плотине.