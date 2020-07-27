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Прекращение огня на Донбассе: появилась реакция НАТО

Прекращение огня на Донбассе: появилась реакция НАТО

КИЕВ. 27 июля. УНН. Североатлантический Альянс приветствует договоренности, достигнутые в Трехсторонней контактной группе относительно прекращения огня на Донбассе. Об этом говорится в заявлении официального представителя НАТО, которое есть в распоряжении УНН.

"Мы приветствуем соглашение в Трехсторонней контактной группе о дополнительных мерах по укреплению прекращения огня на востоке Украины", - говорится в заявлении.

В Альянсе подчеркнули, что только "надежное прекращение огня защитит гражданское население от большего вреда и позволит полностью выполнить Минские соглашения".

Напомним, 22 июля 2020 года состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции. Согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Таким образом, 27 июля в полночь в районе проведения операции Объединенных сил начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

В то же время, сегодня стало известно, что российско-оккупационные войска по состоянию на 15:00 как минимум трижды с начала суток нарушили режим прекращения огня.

В НАТО информацию о нарушении прекращения огня никак не комментировали.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Донбасс, прекращение огня
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