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В Генштабе ВСУ назвали количество небоевых потерь в районе проведения ООС

В Генштабе ВСУ назвали количество небоевых потерь в районе проведения ООС

КИЕВ. 29 июля. УНН. С начала ООС количество небоевых потерь ВСУ в районе проведения операции составило 363 человека. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Главном управлении персонала Генштаба ВСУ.

"С начала ООС по 17 июля 2020 года - 363 человека (в том числе безвозвратные - 181 человек, санитарные - 182 человека)", - рассказали в Генштабе ВСУ.

Там также уточнили, что в первые 6 месяцев 2020 года количество небоевых потерь ВСУ в зоне ООС составило 66 человек (в том числе безвозвратные - 31 человек, санитарные - 35 человек).

"За период с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года - 97 человек (в том числе безвозвратные - 47 человек, санитарные - 50 человек)", - рассказали в Генштабе ВСУ.

Как сообщалось в УНН, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак анонсировал в армии кадровую реформу, предусматривающую сокращение штатной численной военных.

Хомчак апеллирует к численности ВСУ в размере 250 тыс., определенной законом. Якобы, больше не должно быть.

Однако эксперты обвиняют Хомчака, что, во-первых, он обращается к закону 5-летней давности, а во-вторых - уже сейчас в армии некомплект в среднем по стране составляет 60%.

Кроме того, при такой кадровой реформе в армии в подразделениях на треть сократят артиллерию и танки. В частности, часть тяжелого вооружения хотят поставить "на хранение".

Военные эксперты прогнозируют, что намерения и предложения Хомчака приведут к увольнению командующих с боевым опытом, а также - к уничтожению артиллерии на всех уровнях.

Источник: УНН
Теги: Генштаб, потери, ВСУ
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