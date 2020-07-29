Эксперт советует не доверять обнародованным ВСУ данным о небоевых потерях на фронте

КИЕВ. 29 июля. УНН. С начала операции Объединенных сил количество небоевых потерь Вооруженных сил Украины в районе проведения операции составила 363 человека. Такие данные сообщили в Главном управлении персонала Генштаба ВСУ, однако специалисты ставят их правдивость под сомнение. По словам военного эксперта Олега Жданова, реальные цифры скрываются, ведь говорят они об отсутствии дисциплины в армии, передает УНН.

"К сожалению, нельзя доверять этим цифрам, потому что вообще решение боевая или небоевая потеря принимает командир подразделения на месте. А по каждой гибели проводится служебное расследование, и, как правило, потом эти материалы передаются в военную службу правопорядка.

А до тех пор, командир определяет: это боевая или небоевая потеря. И, к сожалению, возможны манипуляции.

Когда потери были очень велики - это в предыдущие годы, - это Генштаб просто переводил боевые потери в категорию небоевых, а небоевые потери, они "идут" под грифом секретно.

Сейчас частично открывают эти данные, потому что общество требует. Но узнать правдивые обстоятельства или реальное количество той или иной потери очень проблематично", - рассказал он.

Проблема в том, что у нас нет независимого института - независимых ветвей внутри ВСУ, как это есть в западных странах, говорит эксперт.

"...Например, ветвь психологов - она независима; есть солдатские комитеты - они могут подавать данные на самую верхушку. А у нас, к сожалению, все на откуп командира", - пояснил Жданов.

Он также рассказал, о чем свидетельствуют небоевые потери.

"Небоевые потери есть всегда, но когда они почти равняются, а в некоторые периоды превышают боевые - говорит об отсутствии дисциплины. У нас очень большая проблема - это пьянство и употребление наркотических веществ.

Армейское руководство открещивается от этого, но это большая проблема.

В связи с тем, что возраст солдат значительно вырос и смотрите: молодой лейтенант после института приходит, ему 21-23 года, а у него бойцы 35 под 40 лет. Института психологов нет, института капелланов нет, реабилитационных центров в составе ВСУ нет, и вот сейчас ситуация - огонь осуществить нельзя, а обстрелы осуществляются. И как снимать напряжение: идут за водкой.

Офицерский состав или не справляется, или самоустраняется от таких проблем, бросает этих бойцов на произвол судьбы. Ходили даже слухи, что когда обстрел - командиры раз, посадились и поехали на совещание. И бойцы знают, что будет обстрел, и они сами по себе. Так было в активные времена, думаю, что сейчас особенно ничего не изменилось", - рассказал эксперт.

Напомним, за 2014-2018 год небоевые санитарные потери среди военнослужащих составили почти 14 тыс. человек. Из них более 500 - суициды.

В мае текущего года главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак и сам признал проблему и сделал открытое обращение по этому поводу.

"...За последний месяц увеличилось количество случаев гибели военнослужащих Вооруженных сил Украины, в частности в Силах специальных операций, при выполнении небоевых задач по отпору российско-оккупационным войскам в районе проведения операции Объединенных сил, а во время занятий по боевой подготовке", - сказал Хомчак и обещал проведение всестороннего расследования.

О его результатах пока не информировалось, зато подразделение по расследованию фактов небоевых потерь военнослужащих было создано в Офисе Генпрокурора.

Также анонсировалось, что изучается вопрос о необходимости образования такого же специального подразделения в составе территориального управления ГБР, расположенного в городе Краматорске.

Как сообщал УНН, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак анонсировал в армии кадровую реформу, предусматривающую сокращение штатной численной военных.

Однако эксперты такие намерения критикуют. И прогнозируют, что намерения Хомчака приведут к увольнению командующих с боевым опытом, а также - к уничтожению артиллерии на всех уровнях.