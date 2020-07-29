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Резников прокомментировал возможность своего назначения в ТКГ

Резников прокомментировал возможность своего назначения в ТКГ

Алексей Резников

КИЕВ. 29 июля. УНН. Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что кандидатура первого президента Украины Леонида Кравчука на должность главы украинской делегации на минских переговорах в Трехсторонний контактной группе является лучшим решением Президента Владимира Зеленского. Сам же Резников готов занять пост первого заместителя председателя. Об этом он рассказал в комментарии журналисту УНН.

"Очень позитивно, я считаю, что Леонид Макарович так же является патриархом, первый президент Украины, он имеет уважение в международном обществе, известный в Российской Федерации. Поскольку нельзя изменить ситуацию, и Леонид Данилович уже не сможет, то Леонид Макарович, я считаю, что это лучшее решение Президента Зеленского", - отметил Резников, отвечая на вопрос о его отношении к кандидатуре Кравчука на пост главы украинской делегации в ТКГ.

В то же время, на вопрос, готов ли вице-премьер возглавить украинскую делегацию, если будет такое предложение, Резников ответил:

"Я думаю, что я нормально могу справляться в должности первого заместителя. Для переговорного процесса лучше, чтобы главой делегации был патриарх, как Леонид Макарович".

Напомним, накануне Зеленский выразил благодарность второму президенту Украины Леониду Кучме за его работу во главе украинской делегации в ТКГ.

Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на замену Кучмы в ТКГ рассматривают нескольких кандидатов. Зеленский же назвал несколько имен кандидатов - на пост претендуют вице-премьер-министр Алексей Резников и первый президент Украины Леонид Кравчук.

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Завтра, 30 июля, Зеленский должен встретиться с Кравчуком по поводу назначения в ТКГ.

Источник: УНН
Теги: назначения, контактная группа
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